Découverte de l’orgue baroque de La Chaise-Dieu, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu

Informations pratiques

Découverte de l’orgue baroque de La Chaise-Dieu Samedi 19 septembre, 16h00 Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire

Rendez-vous directement dans l’église sous l’orgue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:40:00+02:00

Illustrations musicales à l’orgue et découverte de cet instrument : musique des 17ème et 18ème siècles françaises, néerlandaises et espagnoles par M. Christophe De La Tullaye, organiste co-titulaire de l’orgue de La Chaise-Dieu

Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye Parkings

Illustrations musicales à l’orgue et découverte de cet instrument : musique des 17ème et 18ème siècles françaises, néerlandaises et espagnoles par M. Christophe De La Tullaye, organiste co-titulaire…

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