DÉCOUVERTE DE L’ORGUE, ÉGLISE DE RIOTORD, Église Saint-Jean-Baptiste, Riotord
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste · Riotord
Informations pratiques
DÉCOUVERTE DE L’ORGUE, ÉGLISE DE RIOTORD 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Haute-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
27 jeux, 2 claviers, un pédalier, un buffet original : installé en 2016, cet orgue de l’église de Riotord ne ressemble à aucun autre.
Le temps d’un week-end, Paul-Dominique Gagnaire, facteur d’orgues, ouvre les portes de son œuvre. Il présente les particularités de l’instrument, raconte comment il a pris forme, et offre une démonstration musicale jouée sur l’orgue même qu’il a construit.
Une occasion de découvrir un patrimoine musical vivant, en compagnie de l’artisan qui lui a donné vie.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 15h à 18h
Entrée libre
Église Saint-Jean-Baptiste Cote du Fraisse, 43220 Riotord, France Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes L’église du XIIIe siècle est remarquable par son portail et les chapiteaux surmontant les colonnes à l’intérieur et qui représentent des animaux de style gréco-romain (école italienne).
27 jeux, 2 claviers, un pédalier, un buffet original : installé en 2016, cet orgue de l’église de Riotord ne ressemble à aucun autre.
©Gagnaire Paul-Dominique
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