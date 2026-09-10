DÉCOUVERTE DE L’ORGUE, ÉGLISE DE RIOTORD, Église Saint-Jean-Baptiste, Riotord

Informations pratiques

DÉCOUVERTE DE L’ORGUE, ÉGLISE DE RIOTORD 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Haute-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

27 jeux, 2 claviers, un pédalier, un buffet original : installé en 2016, cet orgue de l’église de Riotord ne ressemble à aucun autre.

Le temps d’un week-end, Paul-Dominique Gagnaire, facteur d’orgues, ouvre les portes de son œuvre. Il présente les particularités de l’instrument, raconte comment il a pris forme, et offre une démonstration musicale jouée sur l’orgue même qu’il a construit.

Une occasion de découvrir un patrimoine musical vivant, en compagnie de l’artisan qui lui a donné vie.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 15h à 18h

Entrée libre

Église Saint-Jean-Baptiste Cote du Fraisse, 43220 Riotord, France Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes L’église du XIIIe siècle est remarquable par son portail et les chapiteaux surmontant les colonnes à l’intérieur et qui représentent des animaux de style gréco-romain (école italienne).

27 jeux, 2 claviers, un pédalier, un buffet original : installé en 2016, cet orgue de l’église de Riotord ne ressemble à aucun autre.

©Gagnaire Paul-Dominique