Un trésor du patrimoine : nature et hameau préservé – SITE CISTERCIEN DE CLAVAS – RIOTORD, Abbaye Notre-Dame de Clavas, Riotord

Informations pratiques

Un trésor du patrimoine : nature et hameau préservé – SITE CISTERCIEN DE CLAVAS – RIOTORD 19 et 20 septembre Abbaye Notre-Dame de Clavas Haute-Loire

samedi atelier land art sur inscription Clavari et Amis : 06 24 92 68 65

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi 19 :

LAND’ART avec Jérôme LEYRE, plasticien. Venez découvrir cet art qui marie L’ART et la NATURE- Le principe : composer une œuvre éphémère avec ce que la nature offre sur place, branches, pierres, feuilles, terre. Pique-nique tiré du sac. Bonnes chaussures conseillées et matériel à prévoir. A partir de 10h. Adulte : 25 € la journée . Inscription Clavari et Amis : 06 24 92 68 65 . L’œuvre sera visible par le public le dimanche

Dimanche 20 :

Les Clavari et Amis vous invitent à découvrir :

– un site au passé de plus de 10 siècles ayant conservé le caractère de « désert » caractéristique de ses origines cisterciennes

– une chapelle et ses abords qui témoignent de l’histoire mouvementée de ce lieu du Moyen-Age à nos jours – une nature préservée riche de végétaux hérités du passé et un jardin d’inspiration médiévale où se mêlent tradition et modernité –

un hameau bien vivant dont les maisons de pierres ont conservé le charme d’antan

Des visites guidées vous seront proposées de 14h30 à 18h

Participation libre au profit de la restauration de la Chapelle

Abbaye Notre-Dame de Clavas Clavas 43220 Riotord Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 75 36 31 http://clavarietamis.canalblog.com Abbaye fondée par l’abbaye cistercienne de Mazan à la fin du 12e siècle. Eglise à nef unique et chevet plat. Pendant les guerres de Religion, les bâtiments furent pillés et incendiés en 1573. Au cours de la restauration de l’édifice, la voûte d’arête du choeur fut refaite, et la porte sud percée. En 1764, les religieuses quittèrent les lieux et les bâtiments monastiques furent en grande partie démolis après la Révolution. En 1845, réfection de la toiture de la nef, remplacement de son voûtement intérieur par un plafond en lattis. Reconstruction du clocher en 1880. Le décor peint représente principalement un trompe-l’oeil en grisaille de la fin du 17e ou du début du 18e siècle. Des sondages ont révélé l’existence d’un décor peint plus ancien.Inscrit MH partiellement.

Samedi 19 :

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