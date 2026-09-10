Découverte de l’orgue, Église Saint-Saturnin, Antony

Informations pratiques

Découverte de l’orgue Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Saturnin Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

16h et 16h45 : « Découverte de l’orgue : musique, histoire, comment ça marche ? »

Rendez-vous sur le parvis de l’Église.

Église Saint-Saturnin 92160 place de l’église Saint-Saturnin 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite commentée « Découverte de l’orgue : musique, histoire, comment ça marche ? »

Antony