AGENDA · Antony
Découverte de l’orgue, Église Saint-Saturnin, Antony
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Saturnin · Antony
Informations pratiques
Découverte de l’orgue Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Saturnin Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
16h et 16h45 : « Découverte de l’orgue : musique, histoire, comment ça marche ? »
Rendez-vous sur le parvis de l’Église.
Église Saint-Saturnin 92160 place de l’église Saint-Saturnin 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France
Visite commentée « Découverte de l’orgue : musique, histoire, comment ça marche ? »
Antony
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