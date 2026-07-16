Découverte de Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach), Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach), Paris

Informations pratiques

Découverte de Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach) 19 et 20 septembre Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach) Paris

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Située dans l’hôtel d’Heidelbach, Maison Guimet ouvre ses portes pour une immersion unique au croisement entre le faste de l’architecture néoclassique parisienne et le raffinement des arts asiatiques.

Édifié en 1913, ce lieu d’exception abrite aujourd’hui une prestigieuse collection de mobilier d’apparat chinois, notamment d’impressionnants paravents en laque, ainsi que de remarquables ensembles dédiés aux arts du thé en Chine et au Japon.

Véritable écrin de verdure au cœur du 16e arrondissement, le jardin d’inspiration japonaise de Maison Guimet accueille un authentique pavillon de thé (chashitsu) réalisé en 2001 par les meilleurs maîtres artisans venus du Japon. Son architecture se veut un idéal de paix et de modestie, et un exemple de raffinement extrême dans le choix des différents bois employés. On y accède par un petit chemin semé de marches en pierre, de bambous nains, mousses, prêles, fougères, cerisier, d’une lanterne et d’une vasque, comme un préambule aux rituels de la cérémonie du thé.

Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach) 19 avenue d’Iéna, 75116 Paris Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France +33 01 40 73 88 00 https://www.guimet.fr/fr/maison-guimet-hotel-dheidelbach Située dans l’hôtel d’Heidelbach, la Maison Guimet vous ouvre ses portes pour une immersion unique au cœur du faste et du raffinement des arts asiatiques. Édifié en 1913 et rattaché au musée Guimet depuis 1991, ce lieu d’exception abrite aujourd’hui une prestigieuse collection de mobilier d’apparat, ainsi que de remarquables ensembles dédiés aux arts de vivre de la Chine et du Japon. Metro 9 : Iéna Metro 6 : Boissière Rer C : Pont de l’Alma

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© Vincent Leroux