Découverte d’entreprises Les entreprises monsévriennes Moncoutant-sur-Sèvre
vendredi 9 octobre 2026 · Moncoutant-sur-Sèvre
Informations pratiques
Moncoutant-sur-Sèvre
Découverte d’entreprises Les entreprises monsévriennes
Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-09
Venez découvrir les entreprises monsévriennes, le vendredi après-midi et samedi matin. .
Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ameme.moncoutant@gmail.com
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English : Découverte d’entreprises Les entreprises monsévriennes
L’événement Découverte d’entreprises Les entreprises monsévriennes Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bocage Bressuirais
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