Informations pratiques

Moncoutant-sur-Sèvre

Découverte d’entreprises Les entreprises monsévriennes

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-09

Venez découvrir les entreprises monsévriennes, le vendredi après-midi et samedi matin. .

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ameme.moncoutant@gmail.com

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English : Découverte d’entreprises Les entreprises monsévriennes

L’événement Découverte d’entreprises Les entreprises monsévriennes Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bocage Bressuirais