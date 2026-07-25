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Découverte d’entreprises Les entreprises monsévriennes Moncoutant-sur-Sèvre

vendredi 9 octobre 2026 · Moncoutant-sur-Sèvre

Découverte d’entreprises Les entreprises monsévriennes Moncoutant-sur-Sèvre

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Ville
79320 Moncoutant-sur-Sèvre
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Moncoutant-sur-Sèvre

Découverte d’entreprises Les entreprises monsévriennes

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-09

Venez découvrir les entreprises monsévriennes, le vendredi après-midi et samedi matin.   .

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   ameme.moncoutant@gmail.com

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English : Découverte d’entreprises Les entreprises monsévriennes

L’événement Découverte d’entreprises Les entreprises monsévriennes Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bocage Bressuirais

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