Découverte des Archives municipales, Archives municipales de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Découverte des Archives municipales 19 et 20 septembre Archives municipales de Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette année, les Archives vous invitent à une déambulation libre entre la salle de lecture et le magasin de conservation. Des professionnels des archives vous accompagneront tout au long du parcours pour présenter leurs métiers, les lieux ainsi que des documents d’archives permettant de retracer l’histoire de Dijon depuis le XIIe siècle. En salle de lecture, vous découvrirez une exposition-dossier consacrée aux Fêtes de la Vigne, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de cette manifestation. Le parcours donnera également accès au magasin de conservation aménagé au 18e siècle, avec ses rayonnages d’archives et son Trésor des Chartes.

Archives municipales de Dijon Rue de la Liberté, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33380745382 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/33550 Les Archives municipales sont l’une des plus vieilles institutions de Dijon, puisque l’on peut en faire remonter l’histoire à la concession de la charte de commune en 1187 par le duc de Bourgogne Hugues III. Celle-ci accordait aux habitants liberté et franchise ainsi que le droit d’élire leur maire. Les vicomtes mayeurs qui ont la garde des archives, effectuent les premiers classements et veillent à la conservation des documents prouvant les droits de la Ville. En 1765, une réorganisation complète, matérielle et scientifique, est décidée, et un archiviste professionnel est nommé pour la première fois. C’est à lui que l’on doit le premier inventaire complet des archives municipales de Dijon.

Cette année, les Archives vous invitent à une déambulation libre entre la salle de lecture et le magasin de conservation. Des professionnels des archives vous accompagneront tout au long du parcours …

© Archives municipales