Découverte des collections, École-Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer

Découverte des collections Samedi 23 mai, 18h00 École-Musée de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Déambulation dans l’école-musée et le jardin

Lors de cette déambulation, nous vous invitons à regarder, écouter, flairer et observer le marronnier et les plantations du printemps, et participer à une dégustation de jus de fruits et gâteaux issus de producteur locaux.

Nous vous proposons de compléter votre visite en échangeant avec nos médiateurs sur les objets insolites ou méconnus de la plupart du public, la ronéo à alcool ou la carte en relief dite « la tâche noire » …

École-Musée de Boulogne-sur-Mer 2 rue de l’ancien rivage, Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 87 00 30 http://ecolemusee.boulogne-sur-mer.fr

Déambulation dans l’école-musée et le jardin

©villeboulognesurmer