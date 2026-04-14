Découverte des constellations, École municipale d’Astronomie, Alès

Découverte des constellations Mercredi 28 octobre, 14h30 École municipale d’Astronomie Gard

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00

Fin : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00

Sur une après-midi de 14h30 à 17h00, l’École d’Astronomie propose un atelier sur la découverte des étoiles et des constellations, avec au programme :

Découverte des légendes des constellations

Fabrication d’un coffret lumineux d’une constellation choisie

Séance découverte au planétarium

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=16689941 »}]

Atelier de découverte de l’Astronomie science découverte