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Découverte des constellations, École municipale d’Astronomie, Alès

Découverte des constellations, École municipale d’Astronomie, Alès

Découverte des constellations, École municipale d’Astronomie, Alès mercredi 28 octobre 2026.

Lieu : École municipale d’Astronomie

Adresse : Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : mercredi 28 octobre 2026

Fin : mercredi 28 octobre 2026

Tarif : 5€

Découverte des constellations Mercredi 28 octobre, 14h30 École municipale d’Astronomie Gard

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00
Fin : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00

Sur une après-midi de 14h30 à 17h00, l’École d’Astronomie propose un atelier sur la découverte des étoiles et des constellations, avec au programme :

  • Découverte des légendes des constellations

  • Fabrication d’un coffret lumineux d’une constellation choisie

  • Séance découverte au planétarium

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Atelier de découverte de l’Astronomie science découverte

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