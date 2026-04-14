Découverte des constellations, École municipale d’Astronomie, Alès
Découverte des constellations, École municipale d’Astronomie, Alès mercredi 28 octobre 2026.
Découverte des constellations Mercredi 28 octobre, 14h30 École municipale d’Astronomie Gard
5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00
Fin : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00
Sur une après-midi de 14h30 à 17h00, l’École d’Astronomie propose un atelier sur la découverte des étoiles et des constellations, avec au programme :
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Découverte des légendes des constellations
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Fabrication d’un coffret lumineux d’une constellation choisie
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Séance découverte au planétarium
École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=16689941 »}]
Atelier de découverte de l’Astronomie science découverte
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