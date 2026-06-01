Découverte des coulisses des trains FLUO, Gare, Reims

Découverte des coulisses des trains FLUO Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Gare Marne

8 personnes par créneau horaires d’une h 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Au sein de la gare de Reims, plongez au cœur de l’univers ferroviaire grâce à une expérience immersive unique : prenez les commandes de notre simulateur de conduite de train, explorez les secrets d’une véritable cabine de conduite et découvrez le fonctionnement fascinant d’un poste d’aiguillage. Une immersion inédite dans les métiers et technologies du rail vous attend !

Gare Place de la gare, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est La Gare de Reims, longue de 95 mètres, est un lieu de mobilité historique et de curiosités. Elle est mise en service en juin 1860.

Une horloge nationale, apportée par le chemin de fer, surplombe la gare avec, sur le campanile, la devise de la ville : « Dieu en soit garde ». Son architecture a été pensée comme celle d’un palais néo-classique. Un pavillon central, à gauche le pavillon Paris et à droite le pavillon Charleville : trois pavillons rattachés par un énorme couloir et des ornements uniques dans l’Est de la France pour un établissement ferroviaire.

Autant d’atouts qui lui ont valu le surnom de « La Magnifique » par la ville de Reims. Elle porte encore les stigmates des périodes agitées de l’histoire de France. Il suffit pour cela de s’approcher de la façade pour y trouver de nombreux petits trous. À la fin de la Première Guerre mondiale, les toitures se sont effondrées. Dans les années 1930, sa reconstruction est confiée à l’entreprise Limousin, auteur des Halles du Boulingrin.

Au sein de la gare de Reims plongez au cœur de l’univers ferroviaire grâce à une expérience immersive unique : prenez les commandes de notre simulateur de conduite de train, explorez les secrets de !…

©véronique Audouy