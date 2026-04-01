Découverte des danses traditionnelles Pêle-Mêle café Montmerle-sur-Saône
Découverte des danses traditionnelles Pêle-Mêle café Montmerle-sur-Saône mercredi 3 juin 2026.
Montmerle-sur-Saône
Découverte des danses traditionnelles
Pêle-Mêle café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:30:00
fin : 2026-06-03 20:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Venez apprendre et pratiquer les danses traditionnelles (folk) en rondes ou en ligne.
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Pêle-Mêle café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes association.imaginaction@gmail.com
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English :
Come and learn and practice traditional (folk) dances in rounds or in a line.
L’événement Découverte des danses traditionnelles Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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