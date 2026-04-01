Découverte des danses traditionnelles Pêle-Mêle café Montmerle-sur-Saône

Montmerle-sur-Saône

Découverte des danses traditionnelles

Pêle-Mêle café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:30:00

fin : 2026-06-03 20:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Venez apprendre et pratiquer les danses traditionnelles (folk) en rondes ou en ligne.

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Pêle-Mêle café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes association.imaginaction@gmail.com

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English :

Come and learn and practice traditional (folk) dances in rounds or in a line.

L’événement Découverte des danses traditionnelles Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre