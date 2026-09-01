Découverte des habitants de la forêt des Vaseix Parking 3 de la forêt des Vaseix Verneuil-sur-Vienne

samedi 19 décembre 2026 · Parking 3 de la forêt des Vaseix · Verneuil-sur-Vienne

Informations pratiques

Verneuil-sur-Vienne

Découverte des habitants de la forêt des Vaseix

Parking 3 de la forêt des Vaseix Maison forestière Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 09:00:00

fin : 2026-12-19 12:00:00

Date(s) :

2026-12-19

L’hiver est là, les passereaux se rassemblent et sont en quête de nourriture. Les rondes de mésanges se déplacent dans le sous-bois avec elles les roitelets et autres tarins sont aussi présents. L’occasion d’observer de plus près ces petits passereaux qui, pour la plupart, ne sont présents qu’en hiver. Rendez-vous à 9h sur le parking 3 Maison forestière. .

Parking 3 de la forêt des Vaseix Maison forestière Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 20 23

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English : Découverte des habitants de la forêt des Vaseix

L’événement Découverte des habitants de la forêt des Vaseix Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin