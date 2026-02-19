Découverte des maisons fortes RDV Parking Halle Fermière Mazet-Saint-Voy
Découverte des maisons fortes RDV Parking Halle Fermière Mazet-Saint-Voy jeudi 6 août 2026.
Découverte des maisons fortes
RDV Parking Halle Fermière Place de Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif réduit
Enfants à partir de 10 ans et étudiants
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06
2026-08-06
Circuit en voiture pour découvrir certaines des plus belles maisons fortes du secteur de Tence. Pot et dégustations.
RDV Parking Halle Fermière Place de Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Car tour to discover some of the most beautiful fortified houses in the Tence area. Drinks and tastings.
