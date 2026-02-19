Découverte des maisons fortes RDV Parking Halle Fermière Mazet-Saint-Voy

Découverte des maisons fortes

RDV Parking Halle Fermière Place de Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Enfants à partir de 10 ans et étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Circuit en voiture pour découvrir certaines des plus belles maisons fortes du secteur de Tence. Pot et dégustations.

.

RDV Parking Halle Fermière Place de Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Car tour to discover some of the most beautiful fortified houses in the Tence area. Drinks and tastings.

L’événement Découverte des maisons fortes Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Haut-Lignon