Découverte des mégalithes du Sud Touraine Le Grand-Pressigny
Découverte des mégalithes du Sud Touraine Le Grand-Pressigny samedi 18 juillet 2026.
Le Grand-Pressigny
Découverte des mégalithes du Sud Touraine
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Sortie itinérante à la découverte des mégalithes du Sud Touraine (Charnizay, Paulmy, Descartes, Pussigny, Nouâtre), sur réservation.
Sortie itinérante à la découverte des mégalithes du Sud Touraine (Charnizay, Paulmy, Descartes, Pussigny, Nouâtre), sur réservation. 5 .
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 07 48 patrimoinevivant.pvct@gmail.com
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English :
Itinerant outing to discover the megaliths of southern Touraine (Charnizay, Paulmy, Descartes, Pussigny, Nouâtre), booking required.
L’événement Découverte des mégalithes du Sud Touraine Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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