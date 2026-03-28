Le Grand-Pressigny

Découverte des mégalithes du Sud Touraine

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Sortie itinérante à la découverte des mégalithes du Sud Touraine (Charnizay, Paulmy, Descartes, Pussigny, Nouâtre), sur réservation.

Sortie itinérante à la découverte des mégalithes du Sud Touraine (Charnizay, Paulmy, Descartes, Pussigny, Nouâtre), sur réservation. 5 .

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 07 48 patrimoinevivant.pvct@gmail.com

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English :

Itinerant outing to discover the megaliths of southern Touraine (Charnizay, Paulmy, Descartes, Pussigny, Nouâtre), booking required.

L’événement Découverte des mégalithes du Sud Touraine Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire