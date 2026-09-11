Découverte des modèles emblématiques de l’horlogerie, Bucherer, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bucherer · Paris
Informations pratiques
Découverte des modèles emblématiques de l’horlogerie Samedi 19 septembre, 11h00 Bucherer Paris
Limité à 10 personnes par session. Ouverture des inscriptions le lundi 24 août 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découverte des différents modèles de montres mythiques ainsi que leur histoire lors d’une conférence animée par un expert de la Maison Bucherer.
Ouverture des inscriptions le mardi 1 septembre 2026.
Participation uniquement sur inscription.
Bucherer 12 boulevard des Capucines 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 70 99 18 88 https://www.bucherer.com/fr/fr [{« type »: « email », « value »: « evenementparis@bucherer.com »}] Entreprise fondée en 1888 à Lucerne, Bucherer compte parmi les maisons horlogères et bijoutières européennes les plus riches de tradition. Outre un large assortiment de montres et de joaillerie de marques connues, Bucherer propose également à sa clientèle ses propres collections exclusives de bijoux Bucherer Fine Jewellery.
En avril 2013, Bucherer a ouvert à Paris le plus grand magasin du monde consacré à l’horlogerie d’exception.
Au sein de son écrin, classé au titre des monuments historiques et lieu de prédilection des amateurs de garde-temps, la Maison Bucherer offre ses espaces d’exposition aux créations de 28 marques horlogères et joaillères allant de l’accessible à l’exceptionnel.
Depuis son ouverture, la Maison Bucherer s’est affirmée comme l’adresse horlogère à Paris. Bucherer, 12 boulevard des Capucines, 75009 Paris
Conférence « Découverte des modèles emblématiques de l’horlogerie »
© Bucherer
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