Découverte des plantes sauvages à la Gare eXPérimentale LA GARE EXPERIMENTALE Paris

Sortie découverte des plantes sauvages comestibles au jardin de la Gare eXPérimentale

Lieu : La gare expérimentale, 18 Bd Sérurier, 75019 Paris

Horaire : 16h-18h

Sans réservation, donation à prévoir sur place ou en avance à partir de ce lien

Atelier présenté par Charlie Braesch, animateur nature et formateur en ethnobotanique.

Même si ces lieux ne sont pas optimaux pour la cueillette, les jardins en ville offrent une myriade d’espèces végétales fort intéressantes à reconnaître !

Nous prendrons un temps de qualité à redécouvrir ces plantes compagnes aux nombreux usages et peut-être retrouver le goût du sauvage ?

Découvrir les plantes sauvages et leurs usages.

Le mercredi 06 mai 2026

de 16h00 à 18h00

payant

Donation à prévoir

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T16:00:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00

LA GARE EXPERIMENTALE 18 Boulevard Sérurier 75019 Paris

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