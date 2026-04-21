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Découverte des plantes sauvages à la Gare eXPérimentale LA GARE EXPERIMENTALE Paris

Découverte des plantes sauvages à la Gare eXPérimentale LA GARE EXPERIMENTALE Paris

Découverte des plantes sauvages à la Gare eXPérimentale LA GARE EXPERIMENTALE Paris mercredi 6 mai 2026.

Lieu : LA GARE EXPERIMENTALE

Adresse : 18 Boulevard Sérurier

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Tarif : <p>Donation à prévoir</p>

Sortie découverte des plantes sauvages comestibles au jardin de la Gare eXPérimentale

Lieu : La gare expérimentale, 18 Bd Sérurier, 75019 Paris
Horaire : 16h-18h
Sans réservation, donation à prévoir sur place ou en avance à partir de ce lien

Atelier présenté par Charlie Braesch, animateur nature et formateur en ethnobotanique.

Même si ces lieux ne sont pas optimaux pour la cueillette, les jardins en ville offrent une myriade d’espèces végétales fort intéressantes à reconnaître !
Nous prendrons un temps de qualité à redécouvrir ces plantes compagnes aux nombreux usages et peut-être retrouver le goût du sauvage ?

Découvrir les plantes sauvages et leurs usages.
Le mercredi 06 mai 2026
de 16h00 à 18h00
payant

Donation à prévoir

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-06T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T16:00:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00

LA GARE EXPERIMENTALE 18 Boulevard Sérurier  75019 Paris
https://www.facebook.com/events/833262772514792 +33782273182 legoutdusauvage@gmail.com https://facebook.com/legoutdusauvage https://facebook.com/legoutdusauvage


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