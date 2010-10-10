Découverte des plantes sauvages & insectes Les Ribes Chamalières-sur-Loire
Découverte des plantes sauvages & insectes Les Ribes Chamalières-sur-Loire mardi 14 juillet 2026.
Chamalières-sur-Loire
Découverte des plantes sauvages & insectes
Les Ribes CosyCamp Chamalières-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Cette sortie sera l’occasion d’aller à la rencontre de quelques plantes sauvages comestibles, que l’on foule trop souvent sous nos pieds sans jamais y prêter attention. Et de découvrir nos amis les insectes.
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Les Ribes CosyCamp Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 31 82 legoutdusauvage@gmail.com
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English :
This outing will be an opportunity to %E0discover some edible wild plants that we all too often trample underfoot without ever paying them any pr%EAtention. And to get to know our insect friends.
L’événement Découverte des plantes sauvages & insectes Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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