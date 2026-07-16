Découverte du bénévolat et de l’immersion en entreprise, Chambon-sur-Voueize – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Chambon-sur-Voueize

Informations pratiques

Découverte du bénévolat et de l’immersion en entreprise Mercredi 22 juillet, 14h30 Chambon-sur-Voueize – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T14:30:00+02:00 – 2026-07-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T14:30:00+02:00 – 2026-07-22T16:30:00+02:00

Découvrez de nouvelles opportunités pour enrichir votre parcours ! Cet atelier vous propose de découvrir le bénévolat ainsi que les dispositifs pour explorer ou concrétiser votre projet professionnel. Au programme : Le bénévolat en Creuse * Découvrir la plateforme jeveuxaider.gouv * S’inscrire sur des missions de bénévolat * Échanger avec des bénévoles engagés dans des associations locales * Bénéficier de conseils pour valoriser une expérience bénévole dans votre parcours d’insertion La PMSMP

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Découvrez de nouvelles opportunités pour enrichir votre parcours ! Cet atelier vous propose de découvrir le bénévolat ainsi que les dispositifs pour explorer ou concrétiser votre projet professionnel.