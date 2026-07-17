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Découverte du Centre Nature, Centre nature, Colombes

samedi 19 septembre 2026 · Centre nature · Colombes

Découverte du Centre Nature, Centre nature, Colombes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre nature
Adresse
16, rue Solférino, 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine

Découverte du Centre Nature 19 et 20 septembre Centre nature Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Des activités en accès libre pour découvrir le Centre Nature, passé et présent : rallye en famille, exposition d’objets, documents et films, photos avant/après, dégustation de miel du rucher du site …

Centre nature 16, rue Solférino, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0147803587 https://www.colombes.fr/annuaire/centre-nature/
Visite libre et activités en continu

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