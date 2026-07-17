Découverte du Centre Nature, Centre nature, Colombes

Informations pratiques

Découverte du Centre Nature 19 et 20 septembre Centre nature Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Des activités en accès libre pour découvrir le Centre Nature, passé et présent : rallye en famille, exposition d’objets, documents et films, photos avant/après, dégustation de miel du rucher du site …

Centre nature 16, rue Solférino, 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France 0147803587 https://www.colombes.fr/annuaire/centre-nature/

Visite libre et activités en continu

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