Découverte du Chemin de Compostelle à Carvin, Salle Germinal, Carvin

Informations pratiques

Découverte du Chemin de Compostelle à Carvin Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle Germinal Pas-de-Calais

Marche libre – point de rendez-vous spécifique pour le départ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez à la découverte du chemin de Compostelle qui traverse Carvin depuis Libercourt jusqu’à Estevelles.

Visite guidée par un bénévole de l’association Ermitage Saint Druon.

Saviez-vous que le célèbre Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle traverse notre territoire ?

Depuis des siècles, des millions de pèlerins venus de toute l’Europe ont foulé ces chemins chargés d’histoire, de spiritualité et de rencontres humaines. Aujourd’hui, c’est votre tour de poser vos pas dans les leurs.

Au fil de la marche, laissez-vous guider par un bénévole passionné de l’association, véritable passeur de mémoire, qui vous dévoilera les secrets de cet itinéraire mythique : l’histoire du pèlerinage, les symboles dissimulés le long du tracé, les anecdotes des marcheurs modernes qui empruntent encore ce chemin chaque année, et le patrimoine local que la route traverse et révèle sous un jour nouveau.

Une sortie ouverte à tous — curieux, marcheurs du dimanche, passionnés d’histoire ou d’aventure intérieure — pour voir autrement des paysages du quotidien et s’accorder une parenthèse de dépaysement à deux pas de chez soi.

Alors, chaussez vos souliers, ouvrez les yeux… et laissez le chemin vous raconter son histoire.

Bonne route, pèlerin d’un jour !

Salle Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 76 00 https://www.carvin.fr/carvinfr/annuaire/detail/structures/salle-germinal.html [{« type »: « email », « value »: « cesec@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 35 »}]

Sur les Pas des Pèlerins : le Chemin de Compostelle à travers Carvin. CESEC CARVIN

Ville de Carvin