Découverte du club de l’âge d’or, Salle Ambroise Croizat, Carvin

Informations pratiques

Découverte du club de l’âge d’or Vendredi 9 octobre, 14h00 Salle Ambroise Croizat Pas-de-Calais

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:00:00+02:00

À l’occasion de la Semaine Bleue, le Club de l’Âge d’Or vous invite à découvrir la richesse et la diversité des activités proposées aux seniors.

Voyages, ateliers créatifs, repas conviviaux, animations culturelles… chaque animation raconte un moment de partage, d’échange et de plaisir, reflet de la vitalité et de la convivialité qui animent la vie du club.

Salle Ambroise Croizat 67, rue Salvador Allende – 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.carvin.fr/ http://www.carvin.fr/no_cache/carvinfr/annuaire/detail/structures/salle-ambroise-croizat.html [{« type »: « phone », « value »: « 0669994251 »}] Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Venez découvrir la richesse des activités proposées par le club de l’âge d’or ! exposition photos