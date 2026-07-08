Informations pratiques

Loches

Découverte du fonds ancien

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:15:00

fin : 2026-09-19 16:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Exceptionnellement ouvert au public, venez découvrir le fonds ancien de la bibliothèque comptant près de 4500 ouvrages (manuscrits médiévaux, incunables et imprimés). Départs à 14h, 15h15 et 16h30 10 pers. max par visite, sur réservation.

Exceptionnellement ouvert au public, venez découvrir le fonds ancien de la bibliothèque comptant près de 4500 ouvrages (manuscrits médiévaux, incunables et imprimés). Départs à 14h, 15h et 16h 10 pers. max par visite, sur réservation. .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

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English :

Exceptionally open to the public, come and discover the library’s ancient collection of almost 4,500 works (medieval manuscripts, incunabula and prints). Departures at 2pm, 3pm and 4pm max. 10 people per visit.

L’événement Découverte du fonds ancien Loches a été mis à jour le 2026-06-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire