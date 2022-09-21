découverte du hackathon et des projets en cours, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

découverte du hackathon et des projets en cours Mercredi 21 septembre 2022, 11h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-09-21T11:30:00+02:00 – 2022-09-21T15:30:00+02:00

Fin : 2022-09-21T11:30:00+02:00 – 2022-09-21T15:30:00+02:00

Les étudiants de l’école ECV Digital Paris vous accueillent dans leur métavers pour découvrir les travaux en work in progress !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

11h30-15h30 [ATELIER] Les étudiants de l’école ECV Digital Paris vous accueillent dans leur métavers pour découvrir les travaux en work in progress !