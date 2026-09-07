DÉCOUVERTE DU KINOMICHI AVEC ECOLE DE PRATIQUE ET DE DEVELOPPEMENT DU KINOMICHI, REIMS (51100), Reims

Informations pratiques

DÉCOUVERTE DU KINOMICHI AVEC ECOLE DE PRATIQUE ET DE DEVELOPPEMENT DU KINOMICHI Samedi 3 octobre, 09h30 REIMS (51100) Marne

Gratuit à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Découvrez le Kinomichi ! Un atelier gratuit d’arts énergétiques axé sur la santé, la souplesse et l’harmonie. Étirements doux et mouvements fluides ouverts à tous. Durée : 1h30. Tenue souple à prévoir. Venez tester votre forme !

REIMS (51100) 45 RUE JEAN-JAURES – MAISON DE QUARTIER LES SOURCES ESPACE LA NEUVILLETTE – REIMS (51100) Reims 51100 La Neuvillette Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « epdkinomichi@gmail.com »}]

Découvrez le Kinomichi ! Un atelier gratuit d’arts énergétiques axé sur la santé, la souplesse et l’harmonie. Étirements doux et mouvements fluides ouverts à tous. Durée 1h30. Tenue souple à prévoir