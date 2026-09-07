DÉCOUVERTE DU KINOMICHI AVEC ECOLE DE PRATIQUE ET DE DEVELOPPEMENT DU KINOMICHI, REIMS (51100), Reims
samedi 3 octobre 2026 · REIMS (51100) · Reims
Informations pratiques
DÉCOUVERTE DU KINOMICHI AVEC ECOLE DE PRATIQUE ET DE DEVELOPPEMENT DU KINOMICHI Samedi 3 octobre, 09h30 REIMS (51100) Marne
Gratuit à partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Découvrez le Kinomichi ! Un atelier gratuit d’arts énergétiques axé sur la santé, la souplesse et l’harmonie. Étirements doux et mouvements fluides ouverts à tous. Durée : 1h30. Tenue souple à prévoir. Venez tester votre forme !
REIMS (51100) 45 RUE JEAN-JAURES – MAISON DE QUARTIER LES SOURCES ESPACE LA NEUVILLETTE – REIMS (51100) Reims 51100 La Neuvillette Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « epdkinomichi@gmail.com »}]
Découvrez le Kinomichi ! Un atelier gratuit d’arts énergétiques axé sur la santé, la souplesse et l’harmonie. Étirements doux et mouvements fluides ouverts à tous. Durée 1h30. Tenue souple à prévoir
À voir aussi à Reims (Marne)
- Jeunes Talents Le Cellier Reims 11 septembre 2026
- FESTIVAL ASAR 2026 Reims 13 septembre 2026
- Yanns Phénoménal Re/Tour LE K Reims 13 septembre 2026
- Les Relais du Goût Reims 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau », Église Sainte-Geneviève, Reims 18 septembre 2026