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Découverte du Manoir du Pouillot, Manoir du Pouillot, Lorient

samedi 19 septembre 2026 · Manoir du Pouillot · Lorient

Découverte du Manoir du Pouillot, Manoir du Pouillot, Lorient

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manoir du Pouillot
Adresse
Le Pouillot 56100 Lorient
Ville
56100 Lorient
Département
Morbihan
Tarif
Le samedi, la visite de 15h est traduite en Langue des Signes Française (LSF).

Découverte du Manoir du Pouillot 19 et 20 septembre Manoir du Pouillot Morbihan

Le samedi, la visite de 15h est traduite en Langue des Signes Française (LSF).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exceptionnellement ouvert au public, le manoir du Pouillot vous ouvre son jardin, inscrit refuge L.P.O.
Découvrez des vestiges du passé qui nous offrent une autre image de la naissance de Lorient : communs et dépendances, pigeonniers, enceinte…

Manoir du Pouillot Le Pouillot 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne https://patrimoine.lorient.bzh/histoire/keryado-son-histoire/enclaves-lorientaises/manoir-du-pouillot [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-patrimoine.lorient.bzh/ »}]
Ouverture exceptionnelle pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026.

©Ville de Lorient

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