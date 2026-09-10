Découverte du métier de Tailleur de Pierre à la Citadelle de Port-Louis, Citadelle de Port-Louis, Port-Louis
samedi 19 septembre 2026 · Citadelle de Port-Louis · Port-Louis
Informations pratiques
Découverte du métier de Tailleur de Pierre à la Citadelle de Port-Louis 19 et 20 septembre Citadelle de Port-Louis Morbihan
Nous vous attendons sur place, les Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre, de 10h à 18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte du métier de Tailleur de Pierre
Profitez de la 43e édition des Journées européennes du Patrimoine pour venir tenter l’aventure avec nous à la Citadelle de Port-Louis où nous vous ferons découvrir le métier de Tailleur de Pierre en vous proposant de participer à notre Atelier de Taille.
Vous serez guidés par nos Compagnons pour réaliser votre chef d’oeuvre.
Nous vous présenterons également notre métier et ses nombreuses facettes qui sûrement vous surpendrons.
Venez nombreux !
A.R.T Groupe Villemain Nord-Ouest
Citadelle de Port-Louis Citadelle Route du fort de l’Aigle 56290 Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne 02 97 82 56 72 https://www.musee-marine.fr/nos-musees/port-louis.html https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56001944 Accès
Citadelle de Port-Louis
Route du fort de l’Aigle
56290 Port-Louis
Transports en commun
En train jusqu’à la gare de Lorient. Infos sur le réseau ferroviaire breton sur www.breizhgo.bzh
En bus et batobus. Renseignements sur www.izilo.bzh
Par la route
Sur la RN 165 (voie express Vannes-Quimper), emprunter la sortie Port-Louis / Hennebont
Suivre la direction de Port-Louis. À Port-Louis, suivre la direction de la citadelle
Coordonnées GPS : 47.7103679594025 ; -3,3638334274292
Découverte du métier de Tailleur de Pierre
A.R.T Groupe Villemain©
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