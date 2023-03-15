Découverte du métier développeuse web et mobile, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Découverte du métier développeuse web et mobile 15 mars – 12 juillet 2023, certains mercredis Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-03-15T15:00:00+01:00 – 2023-03-15T16:30:00+01:00

Fin : 2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00

Cet atelier court permet à la fois de se familiariser avec la programmation, en écrivant ses premières lignes de code lors d’un jeu de découverte, et de se rapprocher du métier de développeur web avec le témoignage d’un professionnel pour un échange sur le métier. L’atelier est destiné à toute personne intéressée par la programmation et n’ayant que peu ou aucune connaissance dans le domaine.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/shrAF5RlkUx3Z306j »}] https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs#item-grid-100139 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

15h-16h30 [ATELIER] Pour se familiariser avec la programmation et échanger avec un professionnel. informatique numérique