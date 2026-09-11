Découverte du Ministère de l’Intérieur, Hôtel de Beauvau – Ministère de l’Intérieur, Paris

Informations pratiques

Découverte du Ministère de l’Intérieur 19 et 20 septembre Hôtel de Beauvau – Ministère de l’Intérieur Paris

Inscriptions obligatoires à partir de début septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, le ministère de l’Intérieur accueillera les visiteurs les 19 et 20 septembre 2026, de 10h à 17h. Au programme de ce week-end dédié au patrimoine architectural de l’hôtel de Beauvau, des expositions, des animations et bien plus encore !

Hôtel de Beauvau – Ministère de l’Intérieur Place Beauvau 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.interieur.gouv.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.interieur.gouv.fr/ »}] Visite des salons du ministre, des jardins de l’Hôtel Beauvau, animations, démonstrations et nombreuses surprises vous attendent ! Gare Saint-Lazare Métro Champs-Élysées-Clemenceau, Miromesnil, Madeleine, Saint-Augustin Bus 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 42, 43, 52 (sauf dimanche), 80, 9

Visite libre avec expositions et animations

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