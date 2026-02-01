Découverte du Musée comtois, Citadelle de Besançon, Besançon

Informations pratiques

Découverte du Musée comtois 19 et 20 septembre Citadelle de Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée comtois propose plusieurs visites pour (re)découvrir ses collections.

Dès le milieu du XXe siècle, l’abbé Jean Garneret entreprend de collecter et préserver les témoignages d’un monde en pleine mutation. Aujourd’hui, le musée poursuit ce travail en portant un regard renouvelé sur le territoire franc-comtois, notamment à travers les photographies de Marc Paygnard.

Objets, photographies et témoignages dialoguent ainsi entre passé et présent. À travers plusieurs espaces du musée, ces visites inviteront à découvrir le rôle des musées dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine, mais aussi la manière dont celui-ci continue d’être interrogé, réinventé et transmis. »

Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Grette Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878333 https://www.citadelle.com Chef d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la Citadelle de Besançon est considérée comme l’une des plus belles citadelles de France. Elle surplombe de plus de 100 mètres la vieille ville de la capitale comtoise et offre, depuis ses remparts, des panoramas à couper le souffle.

La Citadelle abrite aujourd’hui sur 11 hectares, 3 musées de France : le Musée comtois, le Muséum (Naturalium, Insectarium, Noctarium, Aquarium, Jardin zoologique et Petite ferme) et le Musée de la Résistance et de la Déportation.

Leur point commun : être ambassadeurs des valeurs et idéaux portés par l’UNESCO. Premier site culturel et touristique du Centre Est de la France, la Citadelle tient sa promesse : celle d’un patrimoine vivant fort en émotions.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée comtois propose plusieurs visites pour (re)découvrir ses collections.

©JC Sexe