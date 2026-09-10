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Découverte du Musée de la Peupleraie, Musée de plein air, Plumelec

samedi 19 septembre 2026 · Musée de plein air · Plumelec

Découverte du Musée de la Peupleraie, Musée de plein air, Plumelec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de plein air
Adresse
56420 Plumelec
Ville
56420 Plumelec
Département
Morbihan
Tarif
Entrée libre gratuite

Découverte du Musée de la Peupleraie 19 et 20 septembre Musée de plein air Morbihan

Entrée libre gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

En plein air, venez découvrir en autonomie un musée de sculptures contemporaines réalisées par des artistes français et étrangers de renommée internationale.

Musée de plein air 56420 Plumelec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne 02 97 42 24 27 https://plumelec.org Musée de plein air de sculptures Centre bourg
Parking à côté
Un musée de sculptures contemporaines, en plein air.

Mairie de Plumelec

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