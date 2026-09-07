Visite de l’église Saint Maurice, à Saint Aubin, Église Saint-Aubin, Plumelec

Informations pratiques

Visite de l’église Saint Maurice, à Saint Aubin 19 et 20 septembre Église Saint-Aubin Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église et ses sablières classées, ainsi qu’un vitrail

Vidéo explicative des sablières

If collé à l’église, labellisé arbre remarquable

Artisanat sur place

Église Saint-Aubin Place Henri le Gal – Saint-Aubin, 56420 Plumelec, France Plumelec 56420 Morbihan Bretagne 0297422427 https://www.plumelec.org/blog/decouvrir/tourisme-et-patrimoine/a-saint-aubin Église composée d’une nef avec bras de transept et chœur rectangulaire de plus grande dimension que le reste. Le chœur est la partie la plus intéressante par ses sablières décorées. Du côté nord, ce sont des personnages divers : anges, coqs, masques, animaux fantastiques… Du côté sud, se sont des groupes de personnages (scènes de la Passion ; fabliau du Renard prêchant aux poules). Les tirants sont également sculptés et fouillés avec une grande recherche. Dans plusieurs endroits, les motifs se détachent de la masse.

Visite libre de l’église et ses sablières classées, ainsi qu’un vitrail

© mairie de Plumelec