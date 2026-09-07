Visite de la Chapelle Saint-Maudé, Chapelle Saint Maudé, Callac, Plumelec

Informations pratiques

Visite de la Chapelle Saint-Maudé 19 et 20 septembre Chapelle Saint Maudé, Callac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La particularité de cette petite chapelle perdue dans les champs est son grand blason en très bon état sur le mur extérieur

Chapelle Saint Maudé, Callac Saint-Maudé, 56420 Plumelec Plumelec 56420 Callac Morbihan Bretagne Petite chapelle au milieu des champs ; un grand blason des Callac sur le mur extérieur en parfait état. on y arrive par un chemin de terre

Visite libre de la petite chapelle perdue dans les champs

© mairie de Plumelec