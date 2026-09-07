Visite de la Chapelle Saint-Maudé, Chapelle Saint Maudé, Callac, Plumelec
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint Maudé, Callac · Plumelec
Informations pratiques
Visite de la Chapelle Saint-Maudé 19 et 20 septembre Chapelle Saint Maudé, Callac Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
La particularité de cette petite chapelle perdue dans les champs est son grand blason en très bon état sur le mur extérieur
Chapelle Saint Maudé, Callac Saint-Maudé, 56420 Plumelec Plumelec 56420 Callac Morbihan Bretagne Petite chapelle au milieu des champs ; un grand blason des Callac sur le mur extérieur en parfait état. on y arrive par un chemin de terre
Visite libre de la petite chapelle perdue dans les champs
© mairie de Plumelec
À voir aussi à Plumelec (Morbihan)
- Journées Européennes du Patrimoine au Château de Callac Plumelec 19 septembre 2026
- Découverte du Musée de la Peupleraie, Musée de plein air, Plumelec 19 septembre 2026
- Visite libre ou commentée du Château de Callac, Château de Callac, Plumelec 19 septembre 2026
- Visite du site du moulin de la Grée, Moulin de la Grée, Plumelec 19 septembre 2026
- Visite de l’église Saint Maurice, à Saint Aubin, Église Saint-Aubin, Plumelec 19 septembre 2026