Découverte du musée du Service de santé des armées, Musée du service de santé des Armées du Val-de-Grâce, Paris

Informations pratiques

Découverte du musée du Service de santé des armées 19 et 20 septembre Musée du service de santé des Armées du Val-de-Grâce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le musée du Service de santé des armées, situé dans l’ancienne abbaye royale du Val-de-Grâce (XVIIe), retrace l’histoire de la médecine militaire française. Il a été crée en 1916 afin de conserver les témoignages et avancées issues de la Première Guerre mondiale.

Les collections comprennent instruments médicaux, uniformes, moulages anatomiques, maquettes, peintures et objets de pharmacie anciens témoignant du rôle majeur du Service de santé des armées dans le soutien sanitaire des forces, depuis la relève des combattants jusqu’aux soins de suite et de réhabilitation. Différents conflits sont abordés : des batailles napoléonniennes aux opérations extérieures contemporaines, permettant d’appréhender les progrès de la médecine militaire jusqu’à nos jours et son impact dans la médecine civile.

Musée du service de santé des Armées du Val-de-Grâce 1 Place Alphonse Laveran, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France https://www.defense.gouv.fr/sante/musee-du-service-sante-armees Cloître de l’abbaye royale construite en 1645 pour la reine Anne d’Autriche après la naissance de louis XIV, et transformé par la suite en hôpital militaire.

Visite libre

©muséeduservicedesantédesarmées