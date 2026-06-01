Découverte du musée et atelier de peinture végétale, musée du Cartonnage et de l’Imprimerie, Valréas

Découverte du musée et atelier de peinture végétale Samedi 6 juin, 14h30 musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Vaucluse

Réservation conseillée au 04 90 35 58 75 ou musee.cartonnage@vaucluse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Partez à la découverte du musée sur la thématique de l’environnement, puis rejoignez le parc de Pied Vaurias en compagnie d’une médiatrice pour une cueillette suivie d’un atelier de peinture végétale.

À partir de 6 ans

musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch, 84600, Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490355875 https://www.vaucluse.fr/nos-territoires/culture-patrimoine-et-tourisme-en-vaucluse/les-musees-departementaux/le-musee-du-cartonnage-et-de-limprimerie-a-valreas-867.html https://www.facebook.com/MuseeCartonnageImprimerie/ Ce musée propose une immersion dans l’histoire des techniques de fabrication et d’impression de la boîte en carton à Valréas, reconnue comme la capitale française du cartonnage du milieu du XIXᵉ siècle jusqu’à aujourd’hui. À travers un riche parcours, il retrace l’évolution d’un savoir-faire industriel étroitement lié au développement économique et artistique du territoire.

Les collections rassemblent machines, outils, boîtes en carton, étiquettes lithographiques ainsi qu’un important fonds de documents iconographiques. Elles témoignent de la diversité et de la créativité des productions destinées à de nombreux secteurs, tels que la pharmacie, la bijouterie, la confiserie ou encore la parfumerie. Horaires d’ouverture au public individuel

Du 1er avril au 31 octobre : 10h – 13h / 14h30 – 18h

Ouvert du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois

Fermé le 1er mai

Accessibilité

L’exposition permanente est accessible pour les personnes à mobilité réduite

Tarifs

Plein tarif : 7€

Tarif réduit : 4€ (plus de 65 ans, étudiants, tarif « famille » : adulte accompagné d’un jeune de moins de 18 ans, groupe de plus de 10 personnes en visite libre)

Gratuité pour les Vauclusiens, les moins de 18 ans, personnes en situation de handicap, détenteur de cartes ICOM, AGCCPF, professionnels du tourisme, enseignants et journalistes, détenteur du Pass Culture, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minima sociaux

Gratuité pour tous chaque 1er dimanche du mois, d’avril à octobre

Partez à la découverte du musée sur la thématique de l’environnement, puis rejoignez le parc de Pied Vaurias en compagnie d’une médiatrice pour une cueillette suivie d’un atelier de peinture À de 6…

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