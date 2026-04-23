Rendez-vous aux Jardins avec le musée ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Valréas

Rendez-vous aux Jardins avec le musée !

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Partez à la découverte du musée sur la thématique de l’environnement, puis rejoignez le parc de Pied Vaurias en compagnie d’une médiatrice pour une cueillette suivie d’un atelier de peinture végétale !

À partir de 6 ans

Gratuit Réservation conseillée

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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr

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English :

Explore the museum on the theme of the environment, then head off to Pied Vaurias park in the company of an interpreter for a plant-picking session followed by a plant-painting workshop!

Ages 6 and up

Free Reservations recommended

L’événement Rendez-vous aux Jardins avec le musée ! Valréas a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes