Rendez-vous aux Jardins avec le musée ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas
Rendez-vous aux Jardins avec le musée ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas samedi 6 juin 2026.
Valréas
Rendez-vous aux Jardins avec le musée !
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Partez à la découverte du musée sur la thématique de l’environnement, puis rejoignez le parc de Pied Vaurias en compagnie d’une médiatrice pour une cueillette suivie d’un atelier de peinture végétale !
À partir de 6 ans
Gratuit Réservation conseillée
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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr
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English :
Explore the museum on the theme of the environment, then head off to Pied Vaurias park in the company of an interpreter for a plant-picking session followed by a plant-painting workshop!
Ages 6 and up
Free Reservations recommended
L’événement Rendez-vous aux Jardins avec le musée ! Valréas a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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