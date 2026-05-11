VIDE GRENIER Valréas à coté du centre aéré Valréas
VIDE GRENIER Valréas à coté du centre aéré Valréas samedi 6 juin 2026.
Valréas
VIDE GRENIER
Valréas à coté du centre aéré A côté du centre aéré Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
1er VIDE GRENIER de l’école CALANDRETA
Lieu Au Centre de Loisirs de Valréas
Horaires De 9h à 16h
Sur place Buvette et petite restauration pour une pause gourmande !
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Valréas à coté du centre aéré A côté du centre aéré Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 72 71 44 helene.souyri@hotmail.fr
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English :
1st CALANDRETA SCHOOL WASTEHOUSE
Location: Valréas Leisure Center
Hours: 9am to 4pm
On site: Refreshments and snacks for a gourmet break!
L’événement VIDE GRENIER Valréas a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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