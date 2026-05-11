Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VIDE GRENIER Valréas à coté du centre aéré Valréas

VIDE GRENIER Valréas à coté du centre aéré Valréas samedi 6 juin 2026.

Lieu : Valréas à coté du centre aéré

Adresse : A côté du centre aéré

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Valréas

VIDE GRENIER

Valréas à coté du centre aéré A côté du centre aéré Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :
2026-06-06

1er VIDE GRENIER de l’école CALANDRETA
Lieu Au Centre de Loisirs de Valréas
Horaires De 9h à 16h
Sur place Buvette et petite restauration pour une pause gourmande !
  .

Valréas à coté du centre aéré A côté du centre aéré Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 72 71 44  helene.souyri@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1st CALANDRETA SCHOOL WASTEHOUSE
Location: Valréas Leisure Center
Hours: 9am to 4pm
On site: Refreshments and snacks for a gourmet break!

L’événement VIDE GRENIER Valréas a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Valréas (Vaucluse)