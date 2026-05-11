VIDE GRENIER Valréas à coté du centre aéré Valréas

Valréas

VIDE GRENIER

Valréas à coté du centre aéré A côté du centre aéré Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

1er VIDE GRENIER de l’école CALANDRETA

Lieu Au Centre de Loisirs de Valréas

Horaires De 9h à 16h

Sur place Buvette et petite restauration pour une pause gourmande !

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Valréas à coté du centre aéré A côté du centre aéré Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 72 71 44 helene.souyri@hotmail.fr

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English :

1st CALANDRETA SCHOOL WASTEHOUSE

Location: Valréas Leisure Center

Hours: 9am to 4pm

On site: Refreshments and snacks for a gourmet break!

L’événement VIDE GRENIER Valréas a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes