Remise des prix du Grand Prix de Poésie de l’Enclave Château de Simiane Valréas

Valréas

Remise des prix du Grand Prix de Poésie de l’Enclave

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La remise des prix du concours de Poésie 2026 aura lieu le dimanche 7 juin à 10h dans le Salon d’honneur du Château de Simiane. Le Grand Prix de Poésie de l’Enclave des Papes est ouvert à tous, en langue française ou provençale.

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 54 14 77 artsetrencontres@gmail.com

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English : Remise des prix du Grand Prix de Poésie de l’Enclave

The prize-giving ceremony for the Poetry 2026 competition will take place on Sunday June 7 at 10am in the Salon d?honneur of the Château de Simiane. The Grand Prix de Poésie de l’Enclave des Papes is open to all, in French or Provençal.

L’événement Remise des prix du Grand Prix de Poésie de l’Enclave Valréas a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes