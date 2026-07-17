Découverte du parc des Clarisses, Parc des Clarisses, Vandœuvre-lès-Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Parc des Clarisses · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
Découverte du parc des Clarisses Samedi 19 septembre, 10h00 Parc des Clarisses Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Venez explorer le parc des Clarisses, un espace verdoyant intimiste récemment acquis par la Ville de Vandœuvre, situé rue Sainte-Colette. Cette découverte vous permettra de plonger dans l’histoire de ce parc et d’apprécier sa beauté naturelle. Au cours de cette visite, vous découvrirez les différents aménagements, la richesse de la biodiversité locale et les projets de revitalisation prévus pour cet espace.
Parc des Clarisses Rue Sainte-Colette 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Sainte Colette Meurthe-et-Moselle Grand Est
Venez explorer le parc des Clarisses, un espace verdoyant intimiste récemment acquis par la Ville de Vandœuvre, situé rue Sainte-Colette. Cette découverte vous permettra de plonger dans l’histoire de…
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