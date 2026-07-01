Découverte du patrimoine artistique, Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université · Paris
Informations pratiques
Découverte du patrimoine artistique Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université Paris
Limitée à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Parcourez la faculté des sciences de Sorbonne Université avec le regard de l’art et de l’histoire lors d’une visite guidée du campus Pierre et Marie Curie.
Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France https://mineraux.sorbonne-universite.fr/votre-visite/informations-pratiques [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journee-europeenne-du-patrimoine-2026 »}] Sorbonne Université – Faculté des sciences et d’ingénierie M7, M10 Jussieu Bus 24, 47, 63, 67, 86, 67, 86, 87, 89
Visite commentée du campus Pierre et Marie Curie
© Sorbonne Université
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