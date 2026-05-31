Découverte du patrimoine de la cité médiévale, Office de Tourisme de la commune de Lauzun, Lauzun

Découverte du patrimoine de la cité médiévale 19 et 20 septembre Office de Tourisme de la commune de Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Suivez les pas du duc de Lauzun lors de cette visite guidée riche en anecdotes et en découvertes.

Au fil du parcours, vous pourrez admirer la halle, les maisons à colombages et les étroites venelles médiévales qui font tout le charme de la cité.

La visite vous conduira également vers l’ancien couvent, le cadran solaire de la place Boussion ainsi que de nombreux édifices classés au titre des Monuments historiques.

Vous découvrirez aussi l’église Saint-Étienne, remarquable pour sa chaire et son retable sculptés, sans oublier la célèbre « Maison aux Cariatides », datant du début du XIXe siècle.

Office de Tourisme de la commune de Lauzun 5 rue Marcel Hervé, 47410 Lauzun Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 20 10 07 Site occupé depuis l’époque gallo-romaine, le village de Lauzun détient un riche patrimoine allant des églises médiévales aux maisons du XIXe siècle, en passant par le château construit du XIIIe siècle au XVIIIe siècle.

Le village de Lauzun est situé au Nord du département du Lot-et-Garonne, dans le Marmandais en Nouvelle-Aquitaine. La limite de la commune avec le Périgord (Dordogne) est matérialisée par le Dropt, rivière qui traverse la Guyenne, et qui est jalonnée de nombreuses bastides et villages de caractères tels que Monpazier, Villeréal, Castillonnès, Eymet, La Sauvetat du Dropt, Allemans du Dropt, Duras ou Monségur.

Entre Atlantique et Pyrénées, Lauzun bénéficie de tous les atouts du tourisme vert. Le soleil, la douceur de vivre et de nombreuses infrastructures touristiques permettent de vous garantir un séjour agréable et réussi.

Suivez les pas du duc de Lauzun lors de cette visite guidée riche en anecdotes et en découvertes.

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