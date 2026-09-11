Découverte du quotidien d’un agent en station et de l’histoire d’une station de métro, Parcours commenté – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris

Informations pratiques

Découverte du quotidien d’un agent en station et de l’histoire d’une station de métro 19 et 20 septembre Parcours commenté – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le quotidien d’un agent en station et l’histoire d’une station de métro.

A partir de 12 ans

Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

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Visite commentée « Découverte du quotidien d’un agent en station et de l’histoire d’une station de métro »

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