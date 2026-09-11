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Découverte du quotidien d’un agent en station et de l’histoire d’une station de métro, Parcours commenté – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Parcours commenté - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Paris

Découverte du quotidien d’un agent en station et de l’histoire d’une station de métro, Parcours commenté – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parcours commenté - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription
Adresse
Paris
Ville
Paris
Département
Paris

Découverte du quotidien d’un agent en station et de l’histoire d’une station de métro 19 et 20 septembre Parcours commenté – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le quotidien d’un agent en station et l’histoire d’une station de métro.
A partir de 12 ans
Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

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Visite commentée « Découverte du quotidien d’un agent en station et de l’histoire d’une station de métro »

© RATP

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