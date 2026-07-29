Informations pratiques

Laval

Découverte du studio vidéo municipal

Rue Saint-Mathurin Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Laval, arrêt sur image(s)

Des rencontres privilégiées autour de l’image, sous toutes ses formes

Gratuit

Sur réservation

À l’arrière de la Bibliothèque Albert-Legendre .

Rue Saint-Mathurin Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Laval, click to view image(s)

L’événement Découverte du studio vidéo municipal Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME