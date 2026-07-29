AGENDA · Laval
Découverte du studio vidéo municipal Laval
mercredi 29 juillet 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Découverte du studio vidéo municipal
Rue Saint-Mathurin Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Laval, arrêt sur image(s)
Des rencontres privilégiées autour de l’image, sous toutes ses formes
Gratuit
Sur réservation
À l’arrière de la Bibliothèque Albert-Legendre .
Rue Saint-Mathurin Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Laval, click to view image(s)
L’événement Découverte du studio vidéo municipal Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME
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