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Découverte d’un jeu (dès 10 ans) BFM Centre-ville (salle GITE) Limoges

Découverte d’un jeu (dès 10 ans) BFM Centre-ville (salle GITE) Limoges

Découverte d’un jeu (dès 10 ans) BFM Centre-ville (salle GITE) Limoges mercredi 27 mai 2026.

Lieu : BFM Centre-ville (salle GITE)

Adresse : 2 place Aimé Césaire

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Limoges

Découverte d’un jeu (dès 10 ans)

BFM Centre-ville (salle GITE) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:00:00
fin : 2026-05-27 20:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Les équipes de la bibliothèque vous propose de découvrir un jeu coopératif Tracks .

Inscriptions auprès des organisateurs.   .

BFM Centre-ville (salle GITE) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00 

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English : Découverte d’un jeu (dès 10 ans)

L’événement Découverte d’un jeu (dès 10 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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