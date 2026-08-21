Découverte d’une cloche russe, offerte par le tsar Nicolas II, dans la Vienne, Église Saint-Jean l’Evangéliste, Châtellerault

Informations pratiques

Découverte d’une cloche russe, offerte par le tsar Nicolas II, dans la Vienne 19 et 20 septembre Église Saint-Jean l’Evangéliste Vienne

Gratuit. Sur réservation. Groupes de 6 personnes pour la montée à la cloche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Après une courte présentation de l’histoire de l’église, les visiteurs sont invités à découvrir ses vitraux historiés et sa cloche russe lors d’une visite commentée par des guides amateurs de la Société des Sciences de Châtellerault.

Un questionnaire sera proposé au jeune public afin d’identifier les personnages représentés dans l’église, sur les vitraux et les statues, grâce à leurs symboles et attributs.

Une brochure consacrée aux 150 ans de l’édifice, éditée par l’association châtelleraudaise, sera également proposée à la vente.

Église Saint-Jean l’Evangéliste 25 rue Clément Jannequin, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 14 31 21 »}, {« type »: « email », « value »: « denis.lemaitre86@orange.fr »}] Les visiteurs sont invités à découvrir les vitraux historiés et la cloche russe.

Après une courte histoire de l’église, les visiteurs sont invités à découvrir les vitraux historiés et la cloche russe lors d’une visite commentée, assurée par des guides amateurs de la Société des …

© Denis Lemaître