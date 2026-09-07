Découverte et animations autour de brie de Melun, Place des Fourneaux, Maincy

Informations pratiques

Découverte et animations autour de brie de Melun Dimanche 20 septembre, 11h30 Place des Fourneaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

La Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun vous invite à découvrir ce fromage emblématique de notre terroir à travers une animation conviviale et une dégustation gourmande.

Place des Fourneaux Place des Fourneaux 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://maincy-journee-patrimoine.my.canva.site/

La Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun vous invite à découvrir ce fromage emblématique de notre terroir à travers une animation conviviale et une dégustation gourmande.

©Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun