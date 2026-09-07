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Découverte et animations autour de brie de Melun, Place des Fourneaux, Maincy

dimanche 20 septembre 2026 · Place des Fourneaux · Maincy

Découverte et animations autour de brie de Melun, Place des Fourneaux, Maincy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place des Fourneaux
Adresse
Place des Fourneaux 77950 Maincy
Ville
77950 Maincy
Département
Seine-et-Marne

Découverte et animations autour de brie de Melun Dimanche 20 septembre, 11h30 Place des Fourneaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

La Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun vous invite à découvrir ce fromage emblématique de notre terroir à travers une animation conviviale et une dégustation gourmande.

Place des Fourneaux Place des Fourneaux 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://maincy-journee-patrimoine.my.canva.site/
La Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun vous invite à découvrir ce fromage emblématique de notre terroir à travers une animation conviviale et une dégustation gourmande.

©Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun

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