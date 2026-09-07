Découverte et animations autour de brie de Melun, Place des Fourneaux, Maincy
dimanche 20 septembre 2026 · Place des Fourneaux · Maincy
Informations pratiques
Découverte et animations autour de brie de Melun Dimanche 20 septembre, 11h30 Place des Fourneaux Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00
La Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun vous invite à découvrir ce fromage emblématique de notre terroir à travers une animation conviviale et une dégustation gourmande.
Place des Fourneaux Place des Fourneaux 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://maincy-journee-patrimoine.my.canva.site/
La Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun vous invite à découvrir ce fromage emblématique de notre terroir à travers une animation conviviale et une dégustation gourmande.
©Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun
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