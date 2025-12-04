Découverte et dégustation de plantes sauvages comestibles

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 09:30:00

fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Plongez au cœur de la nature lors d’une balade conviviale et apprenez à reconnaître les plantes sauvages comestibles et leurs secrets. Terminez l’expérience par une dégustation gourmande et surprenante.

Prévoir pantalon, chaussures fermées, gourde. Chiens non acceptés.

Départ à l’Office de Tourisme.

Plongez au cœur de la nature lors d’une balade conviviale et apprenez à reconnaître les plantes sauvages comestibles et leurs secrets. Terminez l’expérience par une dégustation gourmande et surprenante.

Prévoir pantalon, paire de chaussures fermées et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.

Départ à l’Office de Tourisme. 5 .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plunge into the heart of nature on a convivial walk and learn to recognize wild edible plants and their secrets. End the experience with a surprising gourmet tasting.

Bring pants, closed shoes and water bottle. Dogs not allowed.

Departure from the Tourist Office.

L’événement Découverte et dégustation de plantes sauvages comestibles Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37