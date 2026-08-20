Découverte guidée de l’église Sainte-Jeanne d’Arc, Église Sainte-Jeanne-d’Arc, Lunéville

Informations pratiques

Découverte guidée de l’église Sainte-Jeanne d’Arc 19 et 20 septembre Église Sainte-Jeanne-d’Arc Meurthe-et-Moselle

des parcours pour enfants sont proposés (fiches)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les visiteurs pourront découvrir l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Lunéville, première église paroissiale érigée entre 1910 et 1912 sous le vocable de sainte Jeanne d’Arc juste après sa béatification (1909) et avant sa canonisation (1920).

Découvrez également son exceptionnel cycle vitré de 400 m2 de 28 vitraux aux couleurs chatoyantes retraçant la vie terrestre et posthume de Jeanne d’Arc de Domremy jusqu’à sa béatification, encadré de bordures végétales inspirées du répertoire de l’art nouveau de l’Ecole de Nancy. Le cycle comporte des scènes uniques notamment sur les épisodes lorrains de l’épopée de Jeanne (à Domremy, Toul, Nancy, Saint-Nicolas de Port…) et intègre des visages de donateurs lunévillois et nancéiens du début du XXe siècle, dont plusieurs sont en lien avec l’Ecole de Nancy.

Dans l’église des photographies reproduites et agrandies permettent de suivre le chantier de construction de l’église et de comprendre les techniques utilisés (béton armé dans la structure, mais aussi taille de pierre dans un atelier voisin visible sur des photos), mais aussi les moments importants de la vie de cette paroisse qui fut très dynamique et rayonna sur Lunéville et ses environs.

Église Sainte-Jeanne-d’Arc 27T Quai de Strasbourg, 54300 Lunéville, France Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383730459 Première église édifiée en l’honneur de la future sainte, sur les plans de l’architecte parisien Jules Criqui par l’entrepreneur de maçonnerie Henri Masson, pour la paroisse érigée en juillet 1910 sous le vocable Sainte-Jeanne-d’Arc. Le ciment armé est utilisé pour la charpente et les voûtements. Le style est celui des châteaux-forts du XVe siècle. En 1911, le gros œuvre est terminé. Couvert d’une voûte en berceau brisé à lunettes, le vaisseau est éclairé par 28 verrières des ateliers Janin et Benoît de Nancy. Conçu dès 1912, le programme s’échelonna jusqu’en 1947.

Les visiteurs pourront découvrir l’église Ste-Jeanne d’Arc de Lunéville première église paorssiale érigée entre 1910 et 1912 sous le vocable de sainte Jeanne d’Arc.

catherine.guyon©univ-lorraine.fr