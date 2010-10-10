Découverte-initiation à la Pêche au coup Etang d’ Antonianes Monistrol-sur-Loire mardi 21 juillet 2026.

Monistrol-sur-Loire

Découverte-initiation à la Pêche au coup

Etang d’ Antonianes Antonianes Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Découverte de la pêche au coup en compagnie d’un moniteur guide de pêche diplômé BPJEP et en partenariat avec la fédération de pêche. Matériel et appâts fournis. Etang d’Antonianes. Réservation à l’office de tourisme Marches du Velay-Rochebaron.

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Etang d’ Antonianes Antonianes Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Introduction to coarse fishing with a BPJEP-certified fishing instructor, in partnership with the fishing federation. Equipment and bait provided. Antonianes Pond. Reservations at the Marches du Velay-Rochebaron Tourist Office.

L’événement Découverte-initiation à la Pêche au coup Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron