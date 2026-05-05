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Découverte nocturne D776 Monteneuf

Découverte nocturne D776 Monteneuf mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : D776

Adresse : Accueil des Menhirs de Monteneuf

Ville : 56380 Monteneuf

Département : Morbihan

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Monteneuf

Découverte nocturne

D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-08-19 22:30:00

Date(s) :
2026-07-15

À la tombée de la nuit, suivez la piste des animaux qui se réveillent et observez les menhirs autrement.

Dès 6 ans | 30 pers. max | 1h30
Tarif plein 7 € | Tarif réduit 5 €

Rdv à l’accueil des Menhirs et des Landes de Monteneuf   .

D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement Découverte nocturne Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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