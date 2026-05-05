Découverte nocturne D776 Monteneuf
Découverte nocturne D776 Monteneuf mercredi 15 juillet 2026.
Monteneuf
Découverte nocturne
D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-08-19 22:30:00
Date(s) :
2026-07-15
À la tombée de la nuit, suivez la piste des animaux qui se réveillent et observez les menhirs autrement.
Dès 6 ans | 30 pers. max | 1h30
Tarif plein 7 € | Tarif réduit 5 €
Rdv à l’accueil des Menhirs et des Landes de Monteneuf .
D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Découverte nocturne Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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