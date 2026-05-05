Découverte nocturne D776 Monteneuf

Monteneuf

Découverte nocturne

D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-08-19 22:30:00

Date(s) :

2026-07-15

À la tombée de la nuit, suivez la piste des animaux qui se réveillent et observez les menhirs autrement.

Dès 6 ans | 30 pers. max | 1h30

Tarif plein 7 € | Tarif réduit 5 €

Rdv à l’accueil des Menhirs et des Landes de Monteneuf .

D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Découverte nocturne Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande