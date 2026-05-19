Découvertes de plantes du sommeil dans des jardins d’Avallon null null Avallon

Avallon

Découvertes de plantes du sommeil dans des jardins d’Avallon

null null Dans les jardins de l’ association Traverses à Avallon Avallon Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir dans les jardins terrasses de l’association Traverses à Avallon, les plantes médicinales liées au sommeil ainsi que ces magnifiques jardins, patrimoine incontestable de la ville. Au terme de la balade une dégustation gratuite sera proposée ainsi que des recettes et une bibliographie. Balade accompagnée par Dominique Verrier Compain, naturopathe. .

null null Dans les jardins de l’ association Traverses à Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 14 88 doby-verrier.compain@wanadoo.fr

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English : Découvertes de plantes du sommeil dans des jardins d’Avallon

L’événement Découvertes de plantes du sommeil dans des jardins d’Avallon Avallon a été mis à jour le 2026-05-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)